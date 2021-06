Calciomercato Juventus, tiene ancora banco il tema legato al rinnovo di Paulo Dybala: con la cessione potrebbe arrivare un big dalla Premier

Il calciomercato della Juventus è pronto a fare fuoco e fiamme. Tanti nomi in entrata accostati alla ‘Vecchia Signora’, su tutti al momento Manuel Locatelli per il centrocampo. La società bianconera, però, avrà diverse questioni di cui occuparsi anche in merito alle possibili uscite. In particolare, continua il rebus legato al futuro di Cristiano Ronaldo: un suo eventuale addio potrebbe aprire le porte a più di un affare importante. Poi c’è la questione rinnovo Dybala – in scadenza di contratto a giugno 2022 – per il quale ancora non si è giunti ad un accordo definitivo. L’argentino piace molto ad Allegri, ma la situazione rimane apparentemente in bilico. Con la cessione di Dybala, inoltre, potrebbe arrivare colpaccio dalla Premier League. Vediamo i dettagli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Dybala ‘porta’ il big della Premier

La Juventus guarda in Inghilterra. Stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, i bianconeri starebbero sondando diverse piste per rinforzare la rosa al termine di Euro 2020. Tra queste ci sarebbe anche il profilo che porta al nome di Bernardo Silva. Il portoghese del Manchester City pare non rientrare più nei piani tecnici di Guardiola e le probabilità di un addio in estate aumentano sempre di più. Il Barcellona aveva iniziato una trattativa per il trequartista, ma al momento l’accordo non è stato trovato e i dialoghi si sono interrotti.

Alla Juventus il classe ’94 piace in scadenza a giugno 2025, ma bisogna tenere conto che un suo arrivo sarebbe possibile solo tramite la vendita di Dybala. Le valutazioni di entrambi i calciatori si attestano intorno ai 50-60 milioni di euro. Vi terremo aggiornati.

Emanuele Tavano