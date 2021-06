La Juventus si appresta a dire addio a un centrocampista e c’è l’ok di Massimiliano Allegri: assalto della Lazio di Sarri al giocatore

Momento di apparente calma in casa Juventus. Massimiliano Allegri continua a riflettere a proposito delle decisioni da prendere in sede di calciomercato. C’è bisogno di ricostruire dopo un’annata al di sotto delle aspettative, in particolare a centrocampo. La mediana è probabilmente il reparto più ‘difettoso’ al momento, non a casa il primo obiettivo concreto della ‘Vecchia Signora’ è Manuel Locatelli del Sassuolo. C’è stato un primo incontro per gettare le basi, ma l’intesa definitiva non dovrebbe arrivare prima del termine di Euro 2020. Nel frattempo, la Juve si concentra anche sulle uscite in quella zona di campo e pare sia spuntata una nuova pretendente per Arthur. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Sarri ci prova per Arthur: ok di Allegri

Tutt’altro che positiva l’esperienza di Arthur con la maglia bianconera fino ad ora. Il brasiliano è uno dei principali indiziati ad abbandonare la nave e non potrebbe essere altrimenti. Il suo futuro, però, potrebbe essere ancora in Serie A. Il 24enne, in scadenza di contratto a giugno 2025, piace molto alla Lazio di Sarri. A rivelarlo il giornalista di ‘Radio Radio’ Ilario Di Giovambattista, che svela anche la possibile formula del trasferimento: “Arthur in prestito gratuito biennale alla Lazio, piace moltissimo a Sarri. Il tecnico aveva avallato lo scambio con Pjanic prima che la Juventus lo cambiasse con Pirlo. C’è anche l’ok di Allegri, che non vuole puntare su di lui”.

Allegri, quindi, ha deciso di non puntare sull’ex Barcellona e non si opporrebbe alla sua cessione. Da tenere conto, però, l’elevato ingaggio del centrocampista. Il brasiliano percepisce 5 milioni di euro netti a stagione più bonus e questo dettaglio potrebbe certamente rappresentare un ostacolo. Spunta la Lazio per Arthur, staremo a vedere.

Emanuele Tavano