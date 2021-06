La Juventus resta interessata a Gosens per la fascia sinistra. Operazione complicata che potrebbe sbloccarsi in due modi

Sono tanti i giocatori della Serie A che si stanno mettendo in mostra ad Euro 2020 e tra questi c’è sicuramente Robin Gosens. L’esterno dell’Atalanta, dopo l’ottima stagione con la maglia dell’Atalanta, sta ben figurando anche con la selezione tedesca nel torneo continentale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Gosens si è guadagnato ormai un posto da titolare fisso nello scacchiere della Germania di Loew e soprattutto contro il Portogallo di Ronaldo ha fatto la voce grossa con gol e assist decisivi. Sono tante le squadre che hanno messo gli occhi sul mancino teutonico, ultimo il Barcellona. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, obiettivo Gosens: Demiral nell’affare con l’Atalanta

In Italia Juventus e Inter restano alla finestra per Gosens, anche se l’assalto al gioiello dell’Atalanta risulta al momento molto complicato. Come riporta ‘Tuttosport’, il tedesco potrebbe arrivare alla corte di Allegri solo con una possibile cessione a sinistra di Alex Sandro, elemento tra l’altro che dà ampie garanzie al tecnico toscano in quel ruolo. La ‘Dea’, inoltre, valuterebbe Gosens non meno di 40 milioni di euro e non sarebbe disposta a fare sconti.

L’unica via per la Juve, allora, potrebbe essere quella di uno scambio con Demiral, finito nella lista dei cedibili della dirigenza della Continassa. Ma al momento si tratterebbe soltanto di semplici voci, nulla di apparentemente concreto sull’asse Torino-Bergamo.