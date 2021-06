La Juventus lavora al mercato in entrata ma anche in uscita: vicina alla chiusura una trattativa, ma attenzione all’inserimento di una big

La Juventus continua a muoversi. In entrata, ma anche in uscita. I bianconeri sono attualmente fermi alla voce acquisti, ma l’impressione è che presto potrebbero arrivare novità. In tal senso ieri vi abbiamo raccontato dell’incontro andato in scena con il Sassuolo per Manuel Locatelli: il centrocampista azzurro ha scelto la Juventus e ora sta alle società trovare l’accordo. Dragusin può far parte della trattativa, l’intesa non c’è ancora ma l’intenzione di tutti è quella di andare a dama. Sempre in ballo la questione Ronaldo, che potrebbe essere inserito in un giro di campioni tra PSG e Real Madrid con Mbappe e Haaland, così come il nodo esterno sinistro.

Calciomercato Juventus, Frabotta-Genoa quasi fatta: tentativo Atalanta

Piace Robin Gosens, che però soprattutto dopo questo Europeo l’Atalanta non vorrà cedere o comunque sparerà altissimo. Sulla fascia sinistra c’è Alex Sandro, che con Allegri ha vissuto le sue stagioni migliori mentre a breve dovrebbe non esserci più Gianluca Frabotta. Il giovane esterno va verso il Genoa: la trattativa è in chiusura, per il classe ’99 si può dire che è quasi fatta. La formula è quella di prestito con diritto di riscatto e verosimilmente di controriscatto a favore della Juventus. Uno degli interrogativi è costituito anche dall’inserimento dell’Atalanta in extremis. Anche se comunque ad ora resta in pole il Genoa, con cui i bianconeri hanno concluso parecchi affari (vedi Rovella, Perin e Pellegrini).