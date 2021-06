Il futuro di Ronaldo è uno dei grandi temi del calciomercato della Juventus e non solo: ecco il consiglio di un tecnico al portoghese

Cristiano Ronaldo resterà alla Juventus? Dare una risposta precisa al momento è davvero complicato. Il campione portoghese non è centrale nei piani tecnici di Allegri e dal ritorno del tecnico le probabilità di un addio anticipato – rispetto alla naturale scadenza del contratto nel giugno 2022 – sono aumentate in modo considerevole. La carta d’identità parla chiaro e liberarsi dell’ingaggio da oltre 30 milioni di euro netti a stagione, potrebbe permettere ai bianconeri di aprire nuove importanti piste in ottica entrate. Come rivelato da Calciomercato.it, inoltre, potrebbe prendere vita uno scambio con il PSG tra il classe ’85 e Icardi. Una situazione che è possibile si generi dall’effetto domino con protagonisti lo stesso Ronaldo insieme a Mbappe e Haaland. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, Sarri tenta lo ‘scippo’| C’è l’ok di Allegri

Calciomercato Juventus, Villas-Boas: “Consiglierei a Ronaldo di restare”

Sul futuro di Ronaldo ha rilasciato un commento anche André Villas-Boas. Il tecnico connazionale ex Olympique Marsiglia è intervenuto ai microfoni di ‘Record’: “La Juventus ha un nuovo allenatore: Massimiliano Allegri. Ha un passato di successi con il club bianconero. È una nuova sfida per Ronaldo, perciò gli consiglierei di restare. Sarebbe una sfida più grande che andare al PSG, ad esempio”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, colpaccio a sorpresa | Lo ‘porta’ Dybala

Villas-Boas ha detto la sua anche su Mbappe, obiettivo di mercato del Real Madrid. L’eventuale addio del francese potrebbe influire sul destino di CR7, visto l’interesse del club di Pochettino: “Per lui sarebbe meglio lasciare. Andrà al Real Madrid, prima o poi. Anche Ronaldo è andato lì quando era già una star ed è migliorato ancora. Penso che accadrà lo stesso a Mbappe”.

Emanuele Tavano