Calciomercato Inter, frenata per il futuro di Lautaro Martinez

Calciomercato Inter, tiene banco il destino di Lautaro Martinez: si registra una frenata improvvisa sull’attaccante argentino

Giorni di mercato molto caldi per l’Inter, che definisce le strategie per la prossima stagione. Nerazzurri che prima di comprare, sanno di dover procedere ad almeno una cessione importante. La decisione sembrerebbe essere quella di sacrificare Hakimi e non rinunciare ad altri big. Rimane sul piatto il futuro di Lautaro Martinez, per il quale, in caso di un’offerta irrinunciabile, si prenderebbe in considerazione una cessione. Dalla Spagna, in tal senso, arrivano novità importanti.

Calciomercato Inter, Simeone vuole Lautaro Martinez: ma l’Atletico…

A ‘El Chiringuito Tv’, il giornalista spagnolo Alex Silvestre conferma che il ‘Toro’ è in cima alla lista dei desideri di Simeone per rinforzare l’Atletico Madrid. Gli altri nomi prioritari per il ‘Cholo’ sono quelli di De Paul, Tagliafico e Gayà. Tuttavia, pare che i ‘Colchoneros’ ritengano quasi impossibile arrivare all’attaccante nerazzurro, per via degli alti costi dell’operazione, dovendo monitorare i propri conti. Una prima offerta dell’Atletico, tra i 40 e i 50 milioni, era stata considerata irricevibile dall’Inter. Se la posta non verrà alzata (la richiesta nerazzurra è intorno ai 90 milioni), Lautaro resterà a Milano. Una buona notizia, senza dubbio, per Simone Inzaghi.