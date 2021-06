Calciomercato Inter, accordo Hakimi-PSG: parla l’agente

Achraf Hakimi resta il principale indiziato per l’addio all’Inter, anche se l’agente continua a glissare

L’Inter dovrà necessariamente cedere uno dei suoi big e questo potrebbe essere Hakimi. L’esterno marocchino piace a tanti top club europei e non potrebbe essere altrimenti vista l’ottima stagione in nerazzurro. Come ribadito più volte anche da Fabrizio Biasin a CMIT TV, ad ora l’unica offerta arrivata all’Inter è proprio quella per l’ex Dortmund e Real, fatta recapitare dal PSG. Nonostante le smentite di rito arrivate anche ai nostri microfoni da parte dell’agente del marocchino, Alejandro Camano.

Che oggi è tornato a parlare: “Non c’è una trattativa in corso con il Psg, al momento non c’è nulla. Non abbiamo nessun accordo con il club francese per l’ingaggio. Sta bene all’Inter. Ottimista sulla sua permanenza? Momento difficile per tutti…”, le parole a ‘fcinter1908’.