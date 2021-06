Calciomercato Milan, asse col Chelsea | Da Ziyech a Bakayoko: le ultime

Calciomercato Milan: non solo Ziyech, conferme anche sulla volontà dei rossoneri di riportare a Milano Bakayoko. Asse col Chelsea

Perso Calhanoglu, il Milan è alla ricerca di ulteriori rinforzi sulla trequarti. Come anticipato da Calciomercato.it, non c’è alcuna trattativa avviata per l’ex Inter Rafinha, che è stato accostato nelle ultime ore, mentre il club rossonero ha già incontrato un intermediario del Chelsea per Ziyech. Il fantasista marocchino è considerato cedibile dai ‘Blues’, ma Maldini e Massara devono fare i conti con gli elevati costi del cartellino (32-35 milioni di euro a bilancio) e dell’ingaggio (circa 6 milioni). Tuttavia, come riportato da Hanif Ben Berkane di ‘Foot Mercato’, Ziyech è diventato la priorità del Milan e i rossoneri avrebbero già avviato i contatti anche con il giocatore. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, da Ziyech a Bakayoko | Asse col Chelsea: tutti i dettagli

Ma non solo Ziyech e Giroud, che deve però liberarsi gratis dai ‘Blues’. Sempre dai campioni d’Europa in carica il Milan punta anche Bakayoko. Come riferito da ‘Sky Sport’, la società rossonera sta parlando con il Chelsea anche per il possibile ritorno del centrocampista che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Napoli. Come raccontato da Calciomercato.it, la dirigenza ha già incontrato l’entourage del 26enne francese. Il club inglese preferirebbe cedere il giocatore a titolo definitivo e nonostante la scadenza di contratto fissata nel 2022 i ‘Blues’ partono da una valutazione vicina ai 20 milioni di euro.