Le parole dell’avvocato Giuseppe La Scala – ai microfoni di CMIT TV – sul Milan dopo gli addii di Calhanoglu e Donnarumma

L’avvocato Giuseppe La Scala, dei ‘Piccoli Azionisti Milan’, intervenuto ai microfoni di CMIT TV, ha detto la sua sull’addio di Calhanoglu, che arriva dopo quello di Donnarumma: “Lo vivo serenamente come quasi tutti i milanisti, siamo nel flusso di eventi inevitabili rispetto ai quali la società si sta preparando a reagire in modo efficace – ammette La Scala -. Il turco è sicuramente una perdita importante a livello tecnico e lo dico perché non solo l’ho sempre apprezzato, ma anche perché il turco è sempre stato titolare inamovibile con tutti gli allenatori rossoneri. La verità è che questo calciatore ha sempre messo una grandissima corsa e abnegazione in fase difensiva. L’Inter ha fatto un ottimo affare con Calhanoglu, che poi il Milan non ritenesse che il turco valesse questi soldi è un altro discorso. Il Milan ha una filosofia che valuta ogni calciatore per quello che può dare e appartiene a una logica che può fare strada nel prossimo futuro. Gli asset nella società non sono più quelli delle plusvalenze, ma il management, la capacità di produrre ricavi, un progetto tecnico e forti settori giovanili e di scouting. Sempre più i calciatori arriveranno a fine contratto e le grandi squadre sempre meno riusciranno a venderli prima. E’ una tendenza che dipende dal fatto che ci sono meno soldi nel calcio, così si disintermediano le società e i giocatori si mettono in proprio”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

MOSSE MILAN – “Io penso che il Milan farà tutti gli sforzi possibili per rinnovare i contratti, a meno che per Romagnoli non dovesse arrivare un’offerta importante perché oggi nessun calciatore è incedibile. Detto questo dobbiamo fare i conti con la realtà, il Milan ha un management di grande qualità che ha capito che bisogna andare in Champions ogni anno senza fare figuracce. Blasone a parte, oggi la concorrenza è tale che se il Milan non si rinforza non è detto che finisca fra le prime quattro, così come per la fase a gironi di Champions, un conto è uscire con onore un conto è uscire come altri hanno fatto in epoche recenti. La riconferma di Pioli è un segnale sulla continuità tecnica e non sono sicuro che lui non possa modificare l’attuale sistema tattico e sono certo che in questo calciomercato il Milan ci farà divertire e non può essere il contrario. I tifosi del Milan, voglio lanciare questo messaggio, devono stare tranquilli”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, cessione Laxalt | UFFICIALE in Russia

DONNARUMMA – Nel caso Donnarumma, il Milan ha preso un portiere, Maignan, di cui si parla un gran bene e che costerà negli anni circa 37 milioni e mezzo di euro, mentre Donnarumma all’offerta milanista di 8 milioni di euro all’anno costava il doppio, a 10 più le varie rendite praticamente il triplo”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, adesso è UFFICIALE: Calhanoglu è nerazzurro

Inter, La Scala: “Serve una profondissima ristrutturazione”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Juventus stringe la morsa | “Arriva se va via Ronaldo”

“Per l’Inter quest’operazione va a risparmio se andasse a sostituire Eriksen, che purtroppo non dovrebbe essere più disponibile a giocare in Italia – prosegue La Scala – Ragazzi, l’Inter ha appena salvato la continuità aziendale potendo godere di un finanziamento ad un tasso molto alto. E’ ovvio che i nerazzurri sono una società che hanno bisogno di una profondissima ristrutturazione. La dirigenza dell’Inter è fatta di persone serie che hanno capito che non si poteva star dietro a Conte che chiedeva due rinforzi, quando invece bisogna cedere. Prima di parlare di calciomercato bisogna parlare di bilancio, ma non in ottica di FPF, ma dai vincoli che portano al default e l’Inter è stata vicinissima, così come tante altre squadre”