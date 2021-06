Dusan Vlahovic, dopo una straordinaria annata a Firenze, potrebbe essere il nome giusto per l’attacco della Juventus. Le condizioni per l’arrivo in bianconero

Da Ronaldo a Vlahovic. La Juventus è al lavoro in queste settimane per costruire la nuova rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri, tornato con il compito di riportare prontamente i bianconeri in cima al calcio italiano. Una grossa fetta del mercato del club di Agnelli dipenderà però inevitabilmente dal futuro di Cristiano Ronaldo, che ha ancora un anno di contratto a cifre importanti. In caso di partenza del fenomeno lusitano non è da escludere l’eventuale innesto di Dusan Vlahovic, giovane centravanti serbo della Fiorentina, reduce da una grande annata a livello personale e culminata con ben 21 reti in Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Vlahovic se va via Ronaldo: le condizioni

Vige quindi incertezza intorno all’attacco della Juventus che ruota tanto intorno a CR7. A tal proposito il giornalista Luca Momblano in diretta Twitch sul canale ‘Juventibus’ ha ammesso: “Non c’è un gran giro di nomi nuovi per la Juventus, anche la pista Tolisso va scemando. Stamattina ho avuto un riscontro fortissimo, è stato portato avanti un discorso molto efficace per Dusan Vlahovic. Per me è il calciatore che arriva se va via Ronaldo. La Juve ha stretto la morsa sul calciatore, la Fiorentina non è in una posizione di forza. I bianconeri devono liberare delle risorse. Vlahovic come ingaggio lo prendi sui 3,5. Allegri si è messo con la regina addosso alla torre per l’attaccante della Fiorentina, lo vuole. Poi, l’operazione potrà essere fatta, o meno, se riusciranno a liberare risorse, come detto”.