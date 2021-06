Calciomercato Juventus, svolta Ronaldo | “Contatto con Allegri”

Occhi puntati sul destino di Cristiano Ronaldo che sta vivendo ora l’Europeo col Portogallo. Al termine della competizione ci sarà da decidere il futuro

Cristiano Ronaldo è impegnato al momento ad Euro 2020 con il suo Portogallo nel complicatissimo Girone F che vede i lusitani contrapposti a Germania, Francia e Ungheria per il passaggio del turno. CR7 vive comunque un buon momento di forma con tre reti e un assist in due sfide, mentre al di fuori del terreno di gioco tiene sempre banco la questione futuro con la Juventus. A tal proposito il collega Luca Momblano, intervenuto nel corso di ‘Juventibus’ in diretta su Twitch ha ammesso: “Allegri ha sentito direttamente Cristiano Ronaldo e non è stato un contatto di addio. La partita non è chiusa anche negli occhi di CR7. Il PSG sostiene di non avere dubbi nel trovare l’accordo con Mbappe per il rinnovo. Ai loro occhi è quasi impossibile una partenza di Mbappe. Allegri non ha tolto ancora Ronaldo dai suoi campetti. CR7 non mi da l’idea di cambiare aria a tutti i costi“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Nel corso dello stesso programma ha invece rilanciato al contrario Massimiliano Nerozzi: “Più di la che di qua? Si. Fino ad adesso il problema è come si lasciano le parti visto che la Juve non vuole lasciarlo gratis. Nei pensieri di Allegri c’è anche l’idea di una riproposizione della sua prima Juventus, con una predisposizione tattica dispendiosa difficile con Ronaldo”. Va quindi interpretato il destino di CR7 che si dovrebbe risolvere al termine dell’Europeo, in un senso o nell’altro.