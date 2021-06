Juventus, nuova complicazione per l’affare Dembele: dalla Spagna sottolineano come il giocatore sia vicino a rinnovare il suo contratto con il Barcellona

La Juventus sogna di acquistarlo a costo zero la prossima estate, ma la situazione sembra farsi complessa e i piani potrebbero essere stravolti. Perché Ousmane Dembele, in scadenza di contratto nel 2022 con il Barcellona, potrebbe rinnovare il proprio accordo con il club catalano. La possibilità di vederlo in bianconero sono già diminuite a seguito dell’infortunio rimediato in nazionale, ma dalla Spagna sottolineano come il rinnovo, che appariva complicato, adesso sembra molto vicino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Dembele-Barcellona: rinnovo più vicino

Stando infatti a quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo’, il club catalano sarebbe vicino a trovare l’intesa con il giocatore. Il Barcellona, la cui prima volontà è sempre stata quella del rinnovo contrattuale, avrebbe provato a cederlo nel corso di questa sessione di mercato se non avesse deciso di firmare il nuovo contratto. La richiesta: 30 milioni di euro. In caso contrario, la società avrebbe tenuto il francese fuori rosa. E di fronte a queste possibilità, le chance di rinnovo sembrano aumentare. L’interesse nei confronti del giocatore non manca, con la Juventus in pole position e il Manchester United fortemente interessato. La poca considerazione di Koeman nei suoi confronti ha complicato il rinnovo, ma con l’intervento di Laporta le cose potrebbero cambiare.

Il presidente catalano si è detto un grande estimatore del giocatore e, per il 4-3-3 che ha in programma l’allenatore olandese, avere a disposizione un esterno offensivo come Dembele potrebbe essere molto importante. Per questo, con la prospettiva di rischiare di restare fuori rosa per un’intera stagione, la firma sul rinnovo non sembra tanto lontana.