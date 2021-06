Calciomercato Juventus, svolta per l'erede di Ronaldo | Futuro deciso

Il futuro della Juventus passa inevitabilmente dalle scelte in attacco. Cristiano Ronaldo resta in bilico, ma attenzione alla decisione per uno dei suoi possibili eredi

La Juventus è pronta a operare sul calciomercato, alla ricerca di colpi importanti per Massimiliano Allegri. I bianconeri si concentrano in particolare sull’attacco e valutano attentamente diversi profili importanti in caso di addio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, resta in bilico e deve ancora sciogliere i dubbi sul suo futuro. Alla fine di Euro 2020, tutto sarà più chiaro, ma intanto occhio anche al nome di Harry Kane, come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, per colmare l’eventuale vuoto lasciato dal portoghese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

L’attaccante inglese, però, sembra avere le idee chiare sul suo futuro. Kane, infatti, secondo quanto riporta ‘Football Transfers’, avrebbe messo in cima alle sue preferenze il Manchester City. Il bomber è valutato 150 milioni di euro e ha deciso di lasciare il Tottenham, dopo diversi anni da grande protagonista con gli Spurs. La Juventus ha, dunque, da contrastare una grande concorrente per arrivare al bomber dell’Inghilterra, ora grande protagonista a Euro 2020.