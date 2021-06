Calciomercato Juventus, Barcellona sull’obiettivo bianconero | Confermate anticipazioni CM.IT

Confermate le anticipazioni di CM.IT sull’interesse del Barcellona per Gosens, talento seguito anche dalla Juventus per il calciomercato estivo

Come anticipato da Calciomercato.it, c’è anche il Barcellona su Robin Gosens. L’esterno sinistro dell’Atalanta sta disputando un buon Europeo confermando la sua crescita anche in campo internazionale. Così, già seguito in Italia da Juventus e Inter, per lui vanno aumentando le pretendenti da Spagna, Inghilterra e Germania. Tra queste c’è il Barça, che si starebbe già muovendo per anticipare la folta concorrenza.

Nelle ultime ore, conferma il ‘Corriere dello Sport’, il club catalano si sarebbe mosso sondando il terreno con l’agente del giocatore, valutato almeno 40 milioni di euro. Il suo valore potrebbe però aumentare grazie alle prossime prestazioni con la nazionale tedesca. Classe 1994, Gosens sembra ormai pronto per il definitivo salto di qualità in una società di massimo livello. Il club di Agnelli deve però fare i conti con l’offensiva spagnola.