Dalla Germania ne sono certi: il big dell’Atalanta, in gran segreto, avrebbe firmato il rinnovo di contratto per un altro anno

Un'ottima stagione con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, migliore in campo nella gara della Germania contro il Portogallo, in cui ha segnato anche un gol (e se n'è visto annullare un altro), Robin Gosens sta vivendo un momento magico. L'esterno bergamasco, tra l'altro, secondo quanto rivelato dall'emittente televisiva tedesca 'Sport1', avrebbe anche firmato il rinnovo di contratto con la società di Percassi in gran segreto, che ora scadrà nel 2023 e non più nel 2022. Il prolungamento non coinciderebbe, però, con uno stop delle voci di mercato, ma potrebbe garantire alla sua squadra di ottenere più soldi in caso di vendita: al momento, il cartellino dell'atalantino è valutato intorno ai 35 milioni di euro. Tanti i club interessati all'esterno nerazzurro, sia in Serie A che nel resto d'Europa, ma stando a quanto si legge sulla 'Bild', in pole ci sarebbe la Juventus.