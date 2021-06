Calciomercato Milan, Laxalt alla Dinamo Mosca | UFFICIALE

Il Milan ha comunicato ufficialmente la cessione in Russia di Diego Laxalt, tornato dal prestito al Celtic

Tempo di addii in casa Milan. Prima Gianluigi Donnarumma, poi Hakan Calhanoglu. Entrambi a parametro zero, uno al PSG e l’altro all’Inter. Poi la situazione Diogo Dalot e Brahim Diaz ancora in fase di evoluzione, dopo i prestiti dell’ultimo anno. Intanto, Paolo Maldini sfoltisce la rosa di un esubero. Si tratta di Diego Laxalt, nell’ultima stagione in prestito al Celtic, dove ha collezionato 17 presenze segnando anche un gol in Premiership.

LEGGI ANCHE >>> Superlega, nuova mozione | Chiesta la cancellazione dell’accordo UEFA-Club

Per Laxalt il futuro sarà in Russia, col Milan che ha ufficialmente comunicato la cessione a titolo definitivo: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo, a partire dal 1° luglio 2021, le prestazioni sportive del calciatore Diego Sebastián Laxalt Suárez alla FK Dinamo Mosca”. Il club russo ha poi reso noto che l’uruguagio firma un contratto di tre anni con opzione per il quarto.