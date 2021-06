La vicenda legata alla Superlega non trova ancora la parola ‘fine’. Il contrasto prosegue e si arricchisce di un nuovo capitolo

Si arricchisce di un nuovo capitolo avvincente la battaglia legata alla Superlega. Nello specifico secondo quanto sottolineato da ‘New York Times’ è stata infatti presentata una nuova mozione presso il tribunale di Madrid dalla ‘A22’, la società che sta proprio dietro alla stessa Superlega. Nel dettaglio l’obiettivo è quello di cancellare l’accordo firmato dalla UEFA con i 9 club dopo che si sono tirati fuori dal progetto iniziale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

La Superlega torna all’attacco: le richieste nei confronti della UEFA

Sostanzialmente si punta ad annullare ed evitare multe e sanzioni da parte della UEFA. La stessa fonte evidenzia poi come la UEFA avrebbe ora cinque giorni per rispondere con relativa decisione per la quale potrebbero anche essere richieste diverse settimane. A22 chiederà inoltre allo stesso ente europeo di annullare integralmente il procedimento disciplinare nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona. Tale notizia fa inoltre seguito a quella riportata nei giorni scorsi dal ‘Sunday Times’ in merito alla presenza reale dei sei club inglesi coinvolti, sono rimasti comproprietari della holding creata in Spagna per la Superlega, pur avendo formalmente abbandonato il progetto in via ufficiale.