Superlega, Laporta rilancia: “Il progetto non è morto, abbiamo ragione noi”

Il presidente del Barcellona rilancia il progetto Superlega, Laporta: “La FIFA è più vicina al nostro approccio, convalideremo il torneo”

Le tre della Superlega restano ancora sugli scudi e non mollano di un centimetro per la realizzazione del nuovo torneo europeo. Nel corso dell’assemblea dei soci di ieri, il presidente Joan Laporta ha ribadito l’impegno del Barcellona alla causa Superlega: “Il progetto non è morto, continueremo ad andare avanti. È una scommessa necessaria per un calcio più attraente e sostenibile”. A sostegno della sua posizione, poi, il presidente blaugrana ricorda come la UEFA non ha affondato il colpo con le sanzioni: “Ha fatto marcia indietro ritirando il procedimento disciplinare che era stato avviato”. E, per questo, aggiunge: “Giocheremo la Champions League. Abbiamo ragione noi”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Superlega, Laporta: “La FIFA vicina al nostro approccio. Riusciremo a convalidare il torneo”

Il presidente Joan Laporta, inoltre, ha ricordato come i tre della Superlega godano di un alleato piuttosto importante. Barcellona, Real Madrid e Juventus continuano a ribadire la necessità di un cambiamento: “Il format della Superlega sarà molto più appetibile per tutti e lo porteremo avanti dialogando con UEFA e FIFA. La FIFA è più vicina al nostro approccio. Sono convinto che riusciremo a convalidare questo torneo”. Sempre più sicuro il presidente blaugrana sulla riuscita dell’operazione Superlega, che viene considerata molto migliore della attuale Champions League. “Non c’è confronto, parliamo di 140 milioni contro 400 milioni”.