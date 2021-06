Dopo l’operazione Pjanic-Arthur, Juventus e Barcellona potrebbero tornare a fare affari: attenzione a Paulo Dybala

Nonostante un Europeo ancora in ballo, le grandi società continuano a muoversi per rinforzare le proprie squadre, ben consapevoli del fatto che la situazione economica non è delle migliori e condizionerà, inevitabilmente, le prossime sessioni di calciomercato. Un asse sempre caldo riguarda Torino e Barcellona, con la Juventus e il club catalano pronte a fare operazioni importanti. L’ultima è quella che ha visto approdare all’Allianz Stadium il brasiliano Arthur, 72 milioni di euro più 10 milioni di bonus, con Miralem Pjanic che ha fatto il percorso inverso per 65 milioni bonus inclusi. Adesso, il bosniaco potrebbe fare ritorno in bianconero dopo una sola stagione, mentre le due società potrebbero tornare a discutere di altri calciatori. In particolare, in casa Juventus c’è da risolvere la situazione legata a Paulo Dybala, in scadenza di contratto tra dodici mesi. Il numero 10 argentino potrebbe tornare al centro del progetto, col ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, ma se non dovesse arrivare la fumata bianca, potrebbe andare via.

Calciomercato, Juventus e Barcellona si scambiano gli attaccanti?

E anche il Barcellona, che ha ingaggiato in attacco due parametri zero come Sergio Aguero e Memphis Depay, ha diversi giocatori che potrebbero andare via. Le voci più insistenti riguardano Antoine Griezmann che, in questi due anni, non è riuscito a mettere in mostra quanto di buono fatto vedere all’Atletico Madrid. E le indiscrezioni sulla Juventus circolano da diversi mesi. A fornire un parere sull’argomento ci ha pensato Massimiliano Nerozzi, giornalista del ‘Corriere di Torino’: “Griezmann-Dybala? Dopo aver visto l’operazione con Pjanic e Arthur, farei immediatamente lo scambio, senza pensarci un secondo“, le use parole a ‘Juventibus’ su Twitch. Vedremo se da una semplice suggestione si passerà, poi, ai fatti.