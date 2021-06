L’Atletico Madrid sogna in grande per il prossimo anno. Simeone punta Dybala con lo scambio: importante anche il destino di Ronaldo

Il grande ritorno alla Juventus di Massimiliano Allegri cambia inevitabilmente le strategie di mercato dei bianconeri. Col tecnico livornese risalgono le quotazioni di Paulo Dybala che è reduce da un’annata molto complessa sia dal punto di vista della squadra che da quello del rendimento personale. Prestazioni sottotono e molti infortuni per l’argentino che sembrava destinato all’addio. Ora però la Juventus pensa anche al rinnovo di contratto, che era finito in stand by nei mesi scorsi arenando la trattativa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Pjanic | Ecco il piano B

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus e Inter gelate: scambio ‘pericoloso’ tra United e Barcellona

Calciomercato Juventus, Dybala nel mirino di Simeone: scambio e valutazione

Con Allegri il ruolo di Dybala torna più centrale nel progetto tecnico dei bianconeri, che riallacciano i rapporti per rinnovare eventualmente l’accordo in scadenza 2022. Il futuro dell’argentino resta però anche strettamente legato a quello di Cristiano Ronaldo. Qualora non si trovasse una sistemazione per CR7 con relativa conferma, la ‘Joya’ potrebbe a quel punto dire addio già questa estate. Dybala resta osservato speciale dell’Atletico Madrid, che rimane in pressing: dal canto suo la Juve ad un anno dalla scadenza lo valuta 70 milioni di euro. Simeone stravede per il connazionale e nell’affare può finire Saul, centrocampista spagnolo che ha grande mercato anche in Premier. Il nazionale iberico potrebbe quindi essere centrale in uno scambio con Dybala e resta in uscita da Madrid in ogni caso.