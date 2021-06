Milan, addio a Donnarumma e Calhanoglu | Scaroni: “Abbiamo dei limiti!”

Le parole di Paolo Scaroni sui mancati rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. La posizione del Milan

Lunga intervista concessa da Paolo Scaroni a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. Il presidente del Milan ha parlato degli argomenti del giorno legati al mondo rossonero. Hakan Calhanoglu, come raccontato, sarà a breve un nuovo giocatore dell’Inter e Donnarumma del Psg.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Clamoroso Juve, Sabuncuoglu in diretta: “Ci ho parlato, va via dopo…

Due addii, a zero, che stanno facendo tanto discutere: “Noi poniamo un limite al costo dei nostri giocatori, oltre questo ognuno è libero di fare ciò che crede – ammette Scaroni -. Abbiamo presentato una offerta, non è stata sufficiente. Ho letto poi che lui voleva uscire dalla comfort zone, mi sembra positivo per un professionista come lui. Donnarumma si è sempre comportato in modo perfetto. Mi sembra che il Milan abbia trovato un’eccellente soluzione per il suo portiere, e Donnarumma proseguirà la sua carriera da professionista in un altro club. Quindi tutto bene”.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Milan-Kessie a rischio, Biasin: “Agenti infastiditi. Marotta? Ci ho parlato…”

Addio Calhanoglu – “Abbiamo fatto un’offerta che ci sembrava il massimo di quello che siamo pronti a pagare, se lui trova altre soluzioni buon per lui. Ha fatto un eccellente campionato e si è sempre comportato in modo corretto”. Come detto, la soluzione migliore, economicamente parlando, è stata trovata, con il turco pronto a vestire la maglia dell’Inter.