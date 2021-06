In diretta a CMIT TV, Fabrizio Biasin ha parlato dell’affare Calhanoglu ma anche degli aggiornamenti importanti sul rinnovo a rischio di Kessie

È un momento particolare per il Milan, che dopo Donnarumma perderà anche Calhanoglu a zero. Se il portiere azzurro ha fatto le visite per il PSG, il turco andrà addirittura all’Inter con un’operazione lampo che ha senza dubbio dell’incredibile. “L’Inter si sta cautelando, ma questo non vuol dire che abbia abbandonato Eriksen a se stesso. Ma sa che ci sarà una trafila lunga“, ha detto Fabrizio Biasin in diretta a CMIT TV. Il noto giornalista ha parlato anche dei cambiamenti a livello tattico: “Si parlava di uno scambio Calhanoglu-Eriksen poco prima di Natale, non c’era niente di concreto ma si pensava che fossero intercambiabili. Invece poi conte ha fatto giocare Eriksen in un’altra posizione, nel 3-5-2 con Inzaghi poteva giocare più avanzato come farà Calhanoglu. L’Inter punta a chiudere tutto entro domani, ingaggio da 5 milioni tra parte fissa e bonus. È un affare nato improvvisamente e che si chiuderà in fretta. Il turco aveva delle offerte, ma lui non voleva muoversi. Credo che diventerà una sorta di Luis Alberto“.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Milan, trattativa serrata per Brahim Diaz: tutte le cifre

Calciomercato, Biasin a CMIT TV: “Entourage Kessie infastidico dall’offerta del Milan”

In diretta su CMIT TV, però, Fabrizio Biasin fornisce anche un quadro importante della situazione su un’altra situazione potenzialmente spinosa per il Milan come il rinnovo di Kessie. “Il club non vuole andare oltre i 4/4,5, che sarebbe ingaggio raddoppiato, ma l’entourage del giocatore è infastidito, con 6 milioni pensano di aver fatto una richiesta più che accettabile. Però il Milan per ora non si muove. Credo che cercheranno un incastro, da una parte c’è un paletto da parte della dirigenza che non vuole andare oltre un aumento del 100%, il rischio che ci sia un incidente è abbastanza elevato. Kessie ha mercato dal Polo Nord all’Antartide. Secondo me merita un’eccezione”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Biasin torna poi sull’arrivo di Calhanoglu e la situazione Eriksen: “Ho ancora speranze che torni a giocare, anche se magari non in Italia. L’Inter va legittimamente a tamponare una falla. Calhanoglu non è all’altezza di Eriksen, ma in questo momento e con queste difficoltà, un giocatore che piace al tecnico e conosce la Serie A è la pezza migliore possibile. Lazzari in arrivo? No. Già prendere giocatori dalla Lazio è difficile, poi nell’estate in cui gli hai portato via l’allenatore è praticamente impossibile”. Ancora notizie dal giornalista di ‘Libero’, stavolta su Brozovic: “Credo che l’Inter ci voglia puntare, per tutti gli allenatori dell’Inter in questi 5 anni è sempre stato imprescindibile, con Eriksen era diventato anche più preciso, toccava meno volte il pallone. Credo che si arriverà al rinnovo. Anche perché metterlo sul mercato a un anno dalla scadenza di contratto vorrebbe dire guadagnarci poco”.

LEGGI ANCHE >>> Inter, delusione Calhanoglu: “Non un’operazione sensazionale, calciatore normale”

Calciomercato Inter, Biasin a CMIT TV: “Ho parlato con Marotta, resta”

Infine aggiornamenti importanti arrivano anche su Ausilio e Marotta: “Due giorni fa si parlava di un addio di Marotta per questioni legate al futuro incerto. Io ho verificato alla fonte diretta, lo stesso Marotta che mi ha risposto in maniera serena che la volontà è di proseguire con l’Inter a lungo, perché vede un futuro meno nero rispetto a quello che vedono gli altri. E insieme a lui continueranno anche gli altri collaboratori. Zhang ha parlato con Marotta e Ausilio e nelle prossime settimane arriveranno i rinnovi di tutto lo staff manageriale, fanno ancora parte del progetto”.