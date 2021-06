Calciomercato Milan, addio Calhanoglu | Tripla trattativa a centrocampo

Il Milan è al centro delle manovre a centrocampo sul calciomercato. Con Calhanoglu vicino all’addio, occhio alle trattative in entrata per il club rossonero

Il Milan valuta le prospettive in entrata e uscita per il suo futuro. In questa fase, i rossoneri devono concentrarsi, in particolare, sul centrocampo e nello specifico sulla trequarti, dove c’è grande turbolenza. Incertezza che in questo momento corrisponde la nome di Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco, che non ha brillato con la Turchia a Euro 2020, ha il contratto in scadenza al 30 giugno e un futuro tutto da decidere.

Ora è l’Inter, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, a farsi sotto per il trequartista. I nerazzurri vanno a caccia di un calciatore in quella zona di campo e sono pronti ad affondare per arrivare al turco. Il Milan non sta con le mani in mano e pensa al sostituto. Nel mirino c’è Mattia Zaccagni: il centrocampista ha vissuto una stagione straordinaria con la maglia del Verona, che ne fa una valutazione da 15 milioni di euro cash. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, Andrea Conti è un nome su cui fare parecchia attenzione come contropartita. In questo caso, l’ostacolo è costituito dall’ingaggio del terzino che si aggira sui 2 milioni netti a stagione. Il Verona, inoltre, non cede facilmente, dato che ha già rifiutato un’offerta da 12 milioni dal Napoli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Milan, non solo Calhanoglu-Zaccagni: occhi su Diaz e Tonali

Focus sul centrocampo del Milan. I rossoneri valutano diverse piste parallele per ampliare la rosa di Stefano Pioli. In tal senso, attenzione al futuro di Brahim Diaz. Secondo quanto riporta il quotidiano romano, infatti, siamo alla stretta finale per la conferma del calciatore. Il Milan punta a inserire il diritto di riscatto, ma il calciatore spinge per il prestito secco come vi abbiamo riportato: il trequartista verrebbe pagato tra un anno.

In ballo anche la permanenza di Sandro Tonali. La Juventus resta alla finestra per il futuro del mediano, ma intanto si vogliono stringere i tempi per trovare un accordo. La data cruciale è quella dell’8 luglio, in cui inizierà il raduno: l’obiettivo è averlo a disposizione già per quel giorno.