CM.IT | Calciomercato Milan, sondaggio per un bomber di Euro 2020: ecco il prezzo

Contatto esplorativo del Milan per Roman Yaremchuk, attaccante ucraino che si sta mettendo in mostra ad Euro 2020. Cifre e dettagli

Tra i migliori in assoluto nelle prime due giornate di Euro 2020, con due gol e un assist Roman Yaremchuk ha giustificato anche con la maglia dell’Ucraina i tanti interessamenti nei suoi confronti. Come detto, di recente Wolfsbrug, West Ham e Bayer Leverkusen hanno mosso passi concreti per l’attaccante, ma non sono assolutamente le uniche squadre interessate al 25enne, seguito in passato anche da Arsenal, Lazio, Roma e Sporting CP. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, sondaggi per Yaremchuk

Uno degli ultimi club a chiedere informazioni è stato il Milan. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, c’è stato un contatto esplorativo con la dirigenza rossonera che, tuttavia, ha ritenuto fuori dalla propria portata la richiesta del Gent, fissata in 25-30 milioni di euro. Proprio per questo, non è stata intavolata ancora nessuna trattativa diretta con il club belga.