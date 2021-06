CM.IT | Milan, Brahim Diaz spinge per il prestito secco: gli aggiornamenti

Il Milan vuole confermare Brahim Diaz e inserire un diritto di riscatto nel nuovo prestito, ma il calciatore preferisce evitarlo per rientrare poi al Real

Il Milan vuole confermare Brahim Diaz. Come anticipato dalla nostra redazione, il malagueno ha convinto i rossoneri con le sue ottime prestazioni quando chiamato in causa e c’è la ferma volontà di lasciarlo a disposizione di Pioli anche nella prossima stagione. Ieri abbiamo descritto i contatti in corso tra Real Madrid e rossoneri, la cui intenzione è inserire nel nuovo accordo un diritto di riscatto da circa 20/25 milioni di euro.

Calciomercato, trattativa Milan-Real per Brahim Diaz: le ultime

Una possiblità che, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non convince il calciatore, proprio come avvenne un anno fa. Brahim al Milan è stato felice e ci tornerebbe volentieri, ma il suo sogno resta vestire stabilmente la maglia del Real Madrid, club per il quale fa il tifo da bambino. Tra l’altro, prima di valutare una nuova esperienza in prestito a San Siro, il ragazzo si confronterà con Carlo Ancelotti per comprendere se quest’anno, tra i blancos, ci sarà spazio anche per lui.

Una prospettiva che diversi commentatori madridisti si augurano dopo le sue grandi prestazioni con l’Under 21 iberica, ma che al momento appare difficile. Il Real, da parte sua, ha grande fiducia nelle sue potenzialità e preferirebbe non perdere il controllo sul ragazzo, nonostante la crisi renda appetibile un incasso da 25 milioni al termine della prossima stagione.

Dovrebbe essere lo stesso giocatore a spingere i merengues a cambiare idea e concedere il diritto di riscatto al Milan, ma per ora filtra una volontà opposta. Brahim vuole restare al Milan, ma solo per guadagnarsi un grande ritorno al Real.