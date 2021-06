Calciomercato Milan, Mundo Deportivo: Romagnoli per il Barcellona

Finito nelle retrovie dopo l’esplosione di Tomori, per Alessio Romagnoli, capitano del Milan, spunta la pista che porta al Barcellona

Nel Milan del futuro, che giocherà anche la prossima edizione della Champions League, pare non esserci più spazio per Alessio Romagnoli. Il capitano è stato relegato in panchina nell’ultima parte di stagione dall’allenatore Stefano Pioli, che gli ha preferito Fikayo Tomori, vicinissimo il suo riscatto dal Chelsea. E nelle gerarchie, l’ex Roma resta ancora indietro in vista della nuova stagione. Ma il suo agente, Mino Raiola, potrebbe avere la soluzione: stando, infatti, a quanto sostiene il ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona sarebbe interessato al 26enne centrale di Anzio.

Le sue caratteristiche tecniche e quelle contrattuali, in scadenza nel 2022, sarebbero gradite all’allenatore Ronaldo Koeman e alla società catalana, con la regia, come detto, del suo procuratore. Nello stesso tempo, i rossoneri hanno espresso nuovamente il loro interesse per Junior Firpo, esterno sinistro proprio del Barça: nulla di più semplice che pensare ad uno scambio tra i due sull’asse Milan-Barcellona. Ancora tutto è in fase embrionale, ma la pista è da seguire con estrema attenzione.