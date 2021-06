La notizia del rinnovo di Giroud ha scosso gli ambienti milanisti, ma l’affare non è sfumato. Intrigo anche con Tomori

Il Chelsea ieri ha mischiato nuovamente le carte in sede di calciomercato. Il club londinese ha infatti rinnovati i contratti di Tuchel, Thiago Silva e soprattutto Olivier Giroud, centravanti francese che sembrava destinato al Milan a parametro zero. Ad alimentare i pensieri c’erano state anche le parole di Zlatan Ibrahimovic, ma ora parte un autentico braccio di ferro tra il Milan e i ‘Blues’. Quando la trattativa inoltre per il riscatto di Tomori sembrava vicina al traguardo, ecco che arriva l’ufficialità del rinnovo di Giroud, che complica l’intero intreccio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, da Tomori a Giroud: la situazione col Chelsea

Come ricostruito da ‘La Gazzetta dello Sport’ i vertici del Milan, nonostante tutto, ribadiscono subito l’interesse per i due calciatori, anche se non vogliono alzare il prezzo per l’attaccante francese. Tra le due fazioni si pone esattamente lo stesso Giroud che tiene la porta aperta all’addio, con il club inglese già informato della volontà di partire visti anche i rapporti con Tuchel. In queste settimane sono arrivate anche le proposte di West Ham e Aston Villa in Inghilterra, oltre che di Valencia e Villarreal dalla Spagna ma il campione del mondo transalpino vota per il trasferimento al Milan.

Al contempo gli appuntamenti telefonici stati presi per lunedì per provare a chiudere per il riscatto del difensore Tomori, nel cui discorso fin qui non era mai apparso il nome di Giroud, e che il Milan non ha di certo intenzione di inserire ora. La acque quindi su agitano con il Chelsea che da far suo è forte ora del rinnovo, mentre i rossoneri non fanno passi indietro. Allo stesso modo l’entourage del centravanti si è messo all’opera per calmare la situazione.