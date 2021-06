Olivier Giroud non chiude le porte ad un trasferimento al Milan dopo l’ufficialità del rinnovo con il Chelsea: le parole dell’attaccante francese

La notizia del rinnovo contrattuale di Olivier Giroud con il Chelsea ha certamente scosso l’ambiente Milan. Il club inglese ha fatto valere la clausola presente nel contratto. Ora per il club rossonero sarà certamente più difficile portare l’attaccante transalpino a Milano, perché servirà anche versare un indennizzo nelle casse dei ‘Blues’. La pista, comunque, potrebbe non essere tramontata. Ibrahimovic ha lanciato il suo appello chiamando l’attaccante transalpino, che ha deciso di rispondere alle parole dello svedese. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Intervistato dall’emittente francese ‘Rmc Sport’, Giroud non ha infatti escluso un addio in estate e ha aperto le porte al Milan, sottolineando come i rossoneri non siano l’unica opzione sul tavolo: “Ibrahimovic mi vuole al Milan? Mi piace il suo carattere e come si esprime. Fa sempre piacere sentire Zlatan dire queste cose. La prendo come una motivazione in più. Non voglio parlare di futuro, il Milan è un opzione fra altre”.