Zlatan Ibrahimovic parla del calciomercato del Milan e commenta le voci su Giroud e Donnarumma

Già proiettato ai prossimi obiettivi da raggiungere col suo Milan, Zlatan Ibrahimovic ha commentato le recenti voci di calciomercato. Chiaro il suo messaggio su Gigio Donnarumma: “Dispiaciuto? Molto. Lei mi ha chiesto prima se i giocatori guadagnano troppo, adesso faccio io una domanda: che valore ha Donnarumma? È cresciuto nel Milan, poteva essere il portiere della squadra per vent’anni, magari venti no perché non è Ibra. Ma è il più forte del mondo – spiega a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Avrebbe potuto diventare Mister Milan, come Paolo Maldini. Che valore si poteva dare a Maldini? Non c’è una misura”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan | Non solo Maignan: offerta ufficiale per il portiere!

Calciomercato Milan, da Donnarumma a Giroud: parla Ibrahimovic

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Milan e Napoli, Ziyech piace a Spalletti: le ultime

Ibrahimovic ha proseguito la sua analisi: “Se Gigio va via o no non lo so. Serve essere in due per ballare il tango. Io gli direi di restare al Milan fino alla fine. Giroud? Più giocatori di grande livello riusciamo a inserire, meglio è. Giroud ha grande esperienza e non abbiamo tanti giocatori che abbiano vinto trofei. Se viene è il benvenuto. Anche perché questo è un gruppo molto disponibile, che ha voglia di imparare e migliorare, un gruppo di lavoro ben guidato”.

GLI ALLENATORI – “Mourinho? E’ un personaggio, tutto quello che dice fa il giro del mondo. Per la Serie A è un buon acquisto sotto tutti i punti di vista. Allegri? Quando l’ho avuto era agli inizi, poi è diventato un vincente. Forse sarebbe stato meglio fare un’esperienza all’estero per completarsi, ma non tutti sono come Zlatan che prende la valigia e va nel giardino degli altri”.