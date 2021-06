Il Milan guarda in Turchia per l’acquisto di un altro portiere, dopo quello di Maignan. I rossoneri avrebbero presentato un’offerta da 3 milioni per il giovane Doğan Alemdar

Il Milan ha risolto la questione portiere, mettendo la parola fine alla trattativa con Gianluigi Donnarumma e puntando tutto su Mike Maignan, arrivato dal Lille per 13 milioni di euro più bonus. Sarà dunque il francese, vincitore dell’ultima Ligue 1, a ricoprire il ruolo di titolare e alle sue spalle ci sarà ancora Tatarusanu.

Resta da capire, adesso, chi svolgerà sarà il terzo visto che anche Antonio Donnarumma farà le valigie una volta scaduto il contratto, il prossimo 30 giugno. Facile pensare che sarà un giovanissimo ad affiancare Maignan e l’estremo difensore rumeno.

Dalla Turchia, giunge notizia di un interessamento per Doğan Alemdar. Si tratta di un portiere di soli 18 anni, diventato titolare a dicembre con la maglia del Kayserispor. Secondo il giornalista Ertan Süzgün di Tv Reporter, il Milan avrebbe presentato un’offerta ufficiale da 3 milioni di euro. Alemdar avrebbe voglia di trasferirsi in Europa per continuare a crescere. Attenzione anche alla possibilità Torino.