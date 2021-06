Niente Milan, arriva la firma con il Real Madrid: triennale per il calciatore, arriva il comunicato ufficiale del club spagnolo

Niente Milan, firma per il Real Madrid. Ci è conclusa una trattativa che si protraeva da molto tempo: Lucas Vazquez ha firmato il rinnovo con la società spagnola. L’ufficialità è arrivata questo pomeriggio: il laterale, 29 anni e attualmente infortunato, ha prolungato il suo contratto fino al 2024. L’accordo era nell’aria: dopo un lungo tira e molla, si era arrivati ad un accordo tra Vazquez e il Real Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Milan e Napoli, Ziyech piace a Spalletti: le ultime

Calciomercato Milan, Lucaz Vazquez rinnova con il Real

Il 29enne continuerà così per altri tre anni a vestire la camiseta blanca dopo che per settimane era stato dato in partenza. In scadenza di contratto prima della firma, Lucas Vazquez era stato accostato a diversi club italiani, Milan soprattutto. Il Real però ha deciso di venire incontro alle richieste del calciatore e si è arrivati così alla fumata bianca. Il laterale, come si legge nel comunicato diramato dalla società spagnola, ha firmato un triennale.