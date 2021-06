Milan, niente da fare per Giroud: il Chelsea ha ufficializzato di aver esercitato la clausola presente nel contratto e averlo prolungato per un’altra stagione

Olivier Giroud non sarà un giocatore del Milan. Il Chelsea ha infatti ufficializzato il prolungamento contrattuale dell'attaccante. Il club neo-campione d'Europa ha esercitato la clausola presente nel contratto: il giocatore resterà a Londra quindi per un'altra stagione, fino a giugno 2022. Ora se il club rossonero vorrà puntare sul centravanti, dovrà versare un indennizzo alla società inglese.

Questo il comunicato del Chelesea:

“Chelsea conferma che l’opzione per estendere il contratto di Olivier Giroud per un’ulteriore stagione è stata esercitata ad aprile di quest’anno. Il contratto dell’attaccante francese sarebbe scaduto alla fine di questa stagione, ma l’estensione contrattuale significa che il 34enne continuerà a giocare a Londra per un altro anno”.