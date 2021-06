Brusca svolta per quanto riguarda il calciomercato Milan. Il centrocampista Kessie potrebbe andare in un altro club di Serie A

E’ stato il grande protagonista del ritorno in Champions League del Milan. Non solo per i suoi gol, quasi tutti su calcio di rigore. Franck Kessie è stato il faro del centrocampo di Pioli per tutta la stagione ed il secondo posto finale dei rossoneri porta soprattutto la sua firma. I tifosi lo hanno osannato anche più di Ibrahimovic e Donnarumma, ma ora temono di perderlo. Il mediano ivoriano classe 1996 andrà infatti in scadenza di contratto tra meno di tredici mesi e la trattativa per il rinnovo è ancora in alto mare. La politica del club di Via Aldo Rossi è chiara: c’è un tetto salariale che non va superato.

Ma tra l’offerta di 3,5 milioni di euro e la richiesta di 5 milioni più bonus c’è un divario non semplice da colmare. Per questo il nome di Kessie circola molto in ottica calciomercato: l’ex atalantino piace soprattutto in Premier League, ma sta prendendo corpo un’ipotesi clamorosa. Oggi, infatti, i bookmaker hanno improvvisamente abbassato la quota del suo trasferimento alla Juventus da 7.50 a 4. Non è un mistero che Allegri stimi il centrocampista africano e, qualora i bianconeri riuscissero a cedere Ramsey, pagargli uno stipendio da 5-6 milioni di euro non sarebbe un problema. Staremo a vedere.