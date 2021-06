Milan, sì al riscatto di Tomori: niente sconto dal Chelsea, il difensore inglese arriverà per 28 milioni di euro

Dopo l’acquisto di Mike Maignan, il Milan è ormai pronto a chiudere il secondo acquisto. Si tratta di Fikayo Tomori. Il difensore inglese ha conquistato tutti nei suoi sei mesi rossoneri e il Milan si è convinto a procedere per il suo riscatto. Riscatto che arriverà, ma, riferisce ‘Sky Sport’, senza sconto. Il Chelsea non ha abbassato quindi le proprie pretese e il difensore nato a Calgary sarà rossonero per 28 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Tomori sarà rossonero dunque fino al 30 giugno 2026 e andrà quindi a rafforzare la linea difensiva di Stefano Pioli. La conferma dell’inglese rappresentava una priorità per il club rossonero e la settimana prossima dovrebbero arrivare le firme su carte e contratti a cui seguirà poi l’ufficialità dell’acquisto.