Il Milan è molto attivo in sede di calciomercato per la prossima stagione: a rischio, però, un colpo dal Barcellona, i dettagli

Il Milan non perde tempo. I rossoneri, terminata nel modo migliore possibile la stagione, si sono letteralmente tuffati sul calciomercato. Maldini è subito corso ai ripari dopo il doloroso addio di Donnarumma a parametro zero, prelevando il cartellino di Maignan dal Lille come rimpiazzo. La società, inoltre, si muove anche alla ricerca di un vice-Theo Hernandez per la fascia sinistra. In particolare, nelle ultime settimane è scattato un ritorno di fiamma per il talento Junior Firpo in forza al Barcellona. Lo spagnolo non trova spazio nelle fila balugrana ed è sempre più proiettato verso l’addio in estate. Il colpo, però, pare complicarsi per i rossoneri: vediamo i dettagli.

Calciomercato Milan, pericolo Firpo: la priorità è la Premier

Il ‘Diavolo’ segue il profilo dello spagnolo da diverso tempo. Maldini, inoltre, avrebbe accelerato nelle ultime ore per assicurarsi le prestazioni del classe ’96, riuscendo a strappare il sì del calciatore. Ma l’acquisto potrebbe subire un rallentamento: stando a quanto riferisce ‘Mundo Deportivo’, infatti, il Barcellona avrebbe dato priorità alla Premier League per la cessione. Nel campionato inglese c’è da monitorare l’interesse del West Ham di David Moyes. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Firpo ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e la valutazione si attesta intorno ai 10-15 milioni di euro. Il Milan, dal canto suo, ha la consapevolezza di essere una meta gradita al gioiello. La trattativa è avviata e a breve potrebbe tentare l’affondo decisivo. Priorità Premier League per Firpo, vi terremo aggiornati.

Emanuele Tavano