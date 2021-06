Milan, per il vice-Theo Hernandez si pensa a Junior Firpo del Barcellona: il giocatore sarebbe disposto a lasciare il club catalano

A gennaio l’approccio è stato molto concreto e ora è un’idea che potrebbe presto tornare viva. Perché con Dalot che tornerà al Manchester United, che per il portoghese continua a chiedere cifre elevate, il Milan ha bisogno di almeno un rinforzo sulle corsie difensive. Soprattutto a sinistra, visto che a destra in rosa ci sono Calabria e Kalulu. Serve dunque un vice-Theo Hernandez, che non potrà certo giocare tutte le gare della prossima stagione. Ecco allora che il club rossonero starebbe pensando ad un ritorno di fiamma, ossia a Junior Firpo del Barcellona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, che sottolinea come il terzino di origini dominicane sarebbe pronto a fare le valigie alla luce della riconferma di Koeman sulla panchina catalana. Il terzino spagnolo è stato molto vicino a vestire rossonero lo scorso gennaio: Milan e Barcellona erano molto vicini a trovare l’accordo, con il riscatto che è stato l’ostacolo maggiore. Non è da escludere però che i colloqui tra club possano presto riprendere, con la volontà del giocatore che potrebbe rivelarsi decisiva per un possibile approdo a Milano.