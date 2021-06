Calciomercato Milan, sì del giocatore | Trattativa con il Barcellona! I dettagli

Il Milan tratta con il Barcellona per Junior Firpo. Incassata la disponibilità del giocatore: le ultime.

Il Milan spinge per avere Junior Firpo. Dopo il ritorno di fiamma delle scorse settimane, il club rossonero ha accelerato i contatti per il laterale del Barcellona. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il giocatore avrebbe già dato la propria disponibilità al Milan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Maldini e Massara trattano ora con il club blaugrana: si lavora alla formula del prestito con un’opzione per il riscatto. A differenza di Dalot e Brahim Diaz, infatti, la società rossonera vorrebbe evitare prestiti secchi e riservarsi la possibilità di acquisire a fine prestito il cartellino di Firpo. Staremo a vedere.