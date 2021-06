L’ex portiere bianconero torna nel club che lo ha lanciato. La firma in settimana

Scelta fatta. Gigi Buffon torna al Parma, nel club che lo ho lanciato nel calcio che conta e reso grande. La firma sul contratto arriverà già in settimana, dopo l’ultimo confronto con il suo agente e il club ducale rappresentato da Javier Ribalta. È stato proprio l’ex dirigente bianconero a convincere il campione a vivere una seconda avventura in Emilia. Un’esperienza che lui, Buffon, non aveva mai scartato come abbiamo raccontato anche a CM.IT TV. Nei giorni scorsi, era arrivata anche un’offerta del Barcellona. Ma prima di affondare il colpo, da quanto trapela, i blaugrana avrebbero dovuto cedere Neto. Inoltre, il ruolo di secondo non entusiasmava troppo Gigi. Alla ricerca dell’ultimo posto fisso prima di dire addio al calcio giocato.