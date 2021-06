Calciomercato Milan, affare da 20 milioni | Giovane talento per Pioli

Il calciomercato Milan valuta un giovane talento per Pioli, possibile affare da 20 milioni per Kamara del Marsiglia

Nuovo obiettivo dalla Francia per il Milan di Pioli. In vista del calciomercato estivo, dopo aver già acquistato Maignan dal Lille, Maldini avrebbe messo gli occhi su Boubacar Kamara del Marsiglia. Classe 1999, si tratta di un roccioso centrocampista in scadenza di contratto a giugno 2022 e autore di 43 presenze totali nella stagione appena conclusa (5 delle quali in Champions League). Per arrivare al francese, capace di giocare anche come difensore centrale, servirà però un investimento importante.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, dal Brasile il baby attaccante: sfida all’Inter

La prima richiesta per Kamara, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe di oltre 20 milioni di euro. I milanisti guardano quindi con interesse al giovane talento seguito anche in altri tornei europei.