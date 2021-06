In casa Juventus tiene banco la questione attaccanti, col futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala ancora in bilico: Allegri aspetta

La questione Cristiano Ronaldo tiene sempre banco in casa Juventus. Sotto contratto fino al 30 giugno 2022, il portoghese deve ancora decidere se restare ancora in bianconero o andare via, con Paris Saint-Germain (in una eventuale operazione con Mauro Icardi all’interno), Manchester United e Sporting Clube de Portugal sulle sue tracce. Il ritorno di Massimiliano Allegri a Torino potrebbe spingere ‘CR7’ a lasciare anzitempo il capoluogo piemontese, con Paulo Dybala che può tornare al centro del progetto. Fermo restando che, essendo anch’egli in scadenza tra un anno, dovrà prima trovare l’accordo per un eventuale prolungamento, a cifre decisamente importanti. Sull’argomento, si è espresso anche il giornalista ‘Mediaset’ Sandro Sabatini, ai microfoni di ‘Radio Radio’ che ha ipotizzato uno scenario davvero clamoroso: “Se il 31 agosto (termine della sessione estiva del calciomercato, ndr) Cristiano Ronaldo sarà ancora alla Continassa, dubito che ci sarà anche Dybala“.

Calciomercato Juventus, Dybala o Ronaldo?

Nel frattempo, le voci continuano a rincorrersi. L’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, è stato avvistato a Milano nella giornata di ieri e ha avuto diversi incontri con i direttori sportivi delle società di Serie A. Ma non con la Juventus, con la quale i rapporti restano ottimi, in particolare col presidente Andrea Agnelli. La soluzione più plausibile è che, se avverrà qualcosa in un senso o nell’altro, se ne parlerà alla fine di Euro 2020, visto l’imminente fischio d’inizio della competizione. Nel contempo, tutte le parti sono al lavoro per arrivare alla decisione finale, quella che soddisfi la Juve e Cristiano Ronaldo. Con il prolungamento di Dybala sempre sullo sfondo: la trattativa è ferma da diversi mesi, ma nelle prossime settimane, anche in questo, ci sarà un’accelerata decisiva, in un senso o nell’altro.