Calciomercato, la Juventus spinge per Gabriel Jesus | Svolta con Ronaldo

La Juventus, in questa fase del calciomercato, sembra concentrarsi particolarmente sull’attacco. Occhio al futuro di Cristiano Ronaldo e alle possibili scelte in casa bianconera

La Juventus lavora in maniera importante sul calciomercato per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa competitiva e in grado di adattarsi alle esigenze tecnico-tattiche del nuovo allenatore. Proprio per questo, i bianconeri ragionano su più fronti e, in questa fase, si stanno concentrando particolarmente sull’attacco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la bomba: “Cristiano Ronaldo o Dybala!”

Sono tanti i nomi caldi che circolano per il reparto offensivo della Vecchia Signora, ma il futuro di Cristiano Ronaldo resta ancora in bilico. Il campione portoghese, come vi abbiamo riportato nelle ultime ore non ha deciso il suo futuro. Una scelta che arriverà con ogni probabilità dopo Euro 2020, ma che, secondo le ultime notizie, non bloccherà il mercato bianconero. La Vecchia Signora, infatti, valuta diversi nomi per l’attacco, tra cui anche Mauro Icardi, ma uno di questi sta man mano accelerando nelle ultime valutazioni sul calciomercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sorpresa Pogba: trattativa avviata

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo non ‘blocca’ Gabriel Jesus: avanti con il brasiliano

Uno dei profili che più intriga la Juventus negli ultimi giorni è quello di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano del Manchester City potrebbe essere chiuso dall’arrivo di Harry Kane, che a sua volta è un nome anche nel mirino dei bianconeri come vi abbiamo riportato nelle scorse ore. L’ex Palmeiras, in ogni caso, piace non poco ad Allegri e alla Vecchia Signora.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus sta accelerando proprio per l’attaccante brasiliano: ulteriori contatti per arrivare al bomber, che piace molto per età, prospettive e qualità tecniche. L’attaccante sembra gradire l’opzione bianconera e il Manchester City ha già dato segnali di attenzione alle proposte della Juventus. La dirigenza spinge per chiudere l’operazione in prestito, senza obblighi finanziari immediati. Una pista che sembra surriscaldarsi a tal punto che potrebbe decollare a prescindere dall’addio di Cristiano Ronaldo. La Juventus è pronta, dunque, a correre il rischio di ingaggiare un nuovo bomber anche se alla fine CR7 dovesse restare. I bianconeri corrono forte verso Gabriel Jesus: il nome giusto per l’attacco di Allegri.