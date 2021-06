Calciomercato Juventus, blitz per Ronaldo | Contatto diretto con Mendes

La Juventus resta molto attiva sul calciomercato per valutare gerarchie e composizione della rosa. Incontro per il futuro di Cristiano Ronaldo: le ultime sul portoghese

Euro 2020 è ormai alle porte, ma per la Juventus è anche tempo di pianificare strategie e valutare il futuro di alcuni dei maggiori interpreti in rosa sul calciomercato. Con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, infatti, la Vecchia Signora ristrutturerà in maniera importante la rosa, per adeguarla alle ambizioni e allo stile di gioco del tecnico livornese.

Dopo una stagione ricca di gol, ma globalmente poco soddisfacente, il futuro di Cristiano Ronaldo resta tutto da decifrare. Il campione portoghese ha dato segnali di nervosismo e insofferenza negli ultimi mesi, complice anche un’annata che si è riscattata solo nel finale con la qualificazione alla Champions League e la conquista della Coppa Italia.

I dubbi sul futuro del portoghese restano: il calciatore dovrà scegliere se proseguire con la maglia bianconera o tentare una nuova avventura. In tal senso, un incontro avvenuto nelle scorse ore potrebbe aver rappresentato un primo passo importante per il futuro dell’attaccante. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Ronaldo al bivio: incontro tra Mendes e Cherubini per decidere il futuro

Mercoledì è stata giornata ‘italiana’ per Jorge Mendes. Il potente procuratore portoghese era a Milano e, come è per lui consuetudine, ha avuto una serie di incontri per i suoi assistiti. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, citando fonti portoghesi, ci sarebbe stata anche una chiacchierata tra Federico Cherubini e Jorge Mendes proprio per parlare del futuro di Cristiano Ronaldo.

Non si è trattato ancora di un incontro decisivo, ma, di certo, la posizione del campione portoghese resta in bilico. L’agente ha percepito i malumori di Ronaldo, ma le ristrettezze economiche in tempi di Covid si fanno sentire: le opzioni alla finestra, in caso di addio, sono Manchester United e PSG. A ogni modo, i tempi per l’eventuale saluto ai bianconeri vanno definendosi: la decisione finale è nelle mani del portoghese e il suo futuro si deciderà dopo Euro 2020. A metà luglio, al massimo alla fine.

I nomi caldi per sostituirlo restano quelli che vi stiamo raccontando da alcuni giorni. Oltre a Mauro Icardi, di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita, occhio a Gabriel Jesus, Arkadiusz Milik e Edin Dzeko. Tutti nomi difficilmente raggiungibili se Ronaldo dovesse restare bianconero.