Parte venerdì 11 giugno Euro2020: la guida completa con la formula, il calendario, la programmazione tv e gli uomini mercato

Parte venerdì 11 giugno Euro2020. Rinviata lo scorso anno per la pandemia, la rassegna continentale si disputerà nelle prossime settimane e vede l’Italia di Roberto Mancini tra le possibili protagoniste. Gli azzurri non hanno avuto un avvio semplice: il ct ha perso prima Stefano Sensi e quindi Lorenzo Pellegrini per infortunio, ma le altre contendenti non se la passano meglio. La Spagna, ad esempio, deve fare i conti con la positività al Covid di Busquets e LLorente. Grande favorita è la Francia campione del Mondo in carica con Deschamps che può contare su un attacco micidiale: Mbappe, Griezmann e Benzema. I campioni in carica del Portogallo faranno affidamento ovviamente su Cristiano Ronaldo, mentre tra le compagini da tenere d’occhio per la vittoria finale ci sono anche Belgio, Inghilterra e la solita Germania. Calciomercato.it vi offre una guida completa ad Euro2020: la formula, il calendario, la programmazione tv e i nomi da tenere d’occhio sul calciomercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Euro2020 al via: formula, gironi, calendario

Euro2020 apre i battenti e lo fa con Italia-Turchia, gara inaugurale che si disputerà venerdì 11 giugno alle ore 21 allo stadio Olimpico. Torna il pubblico e, anche se con capienza ridotta, sarà comunque un bel vedere. Gli azzurri sono inseriti nel girone A dove sono presenti anche Svizzera e Galles. Passano le prime due di ognuno dei sei raggruppamenti più le quattro migliori terze. Poi si passa alla fase ad eliminazione diretta: ottavi, quarti e quindi le semifinali e la finale di Londra.

Questi i sei gironi:

Gruppo A: Turchia, Italia, Galles, Svizzera

Gruppo B: Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia

Gruppo C: Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia del Nord

Gruppo D: Inghilterra, Croazia, Scozia, Repubblica Ceca

Gruppo E: Spagna, Svezia, Polonia, Slovacchia

Gruppo F: Ungheria, Portogallo, Francia, Germania

Il calendario completo di Euro 2020:

Fase a gironi

Venerdì 11 giugno

Gruppo A: Turchia-Italia (21.00, Roma)*

Sabato 12 giugno

Gruppo A: Galles-Svizzera (15.00, Baku)*

Gruppo B: Danimarca-Finlandia (18.00, Copenaghen)

Gruppo B: Belgio-Russia (21.00, San Pietroburgo)*

Domenica 13 giugno

Gruppo D: Inghilterra-Croazia (15.00, Londra)*

Gruppo C: Austria-Macedonia del Nord (18.00, Bucarest)

Gruppo C: Olanda-Ucraina (21.00, Amsterdam)*

Lunedì 14 giugno

Gruppo D: Scozia-Repubblica Ceca (15.00, Glasgow)

Gruppo E: Polonia-Slovacchia (18.00, San Pietroburgo)

Gruppo E: Spagna-Svezia (21.00, Siviglia)*

Martedì 15 giugno

Gruppo F: Ungheria-Portogallo (18.00, Budapest)

Gruppo F: Francia-Germania (21.00, Monaco di Baviera)*

Mercoledì 16 giugno

Gruppo B: Finlandia-Russia (15.00, San Pietroburgo)

Gruppo A: Turchia-Galles (18.00, Baku)

Gruppo A: Italia-Svizzera (21.00, Roma)*

Giovedì 17 giugno

Gruppo C: Ucraina -Macedonia del Nord (15.00, Bucarest)

Gruppo B: Danimarca-Belgio (18.00, Copenaghen)

Gruppo C: Olanda-Austria (21.00, Amsterdam)*

Venerdì 18 giugno

Gruppo E: Svezia-Slovacchia (15.00, San Pietroburgo)

Gruppo D: Croazia-Repubblica Ceca (18.00, Glasgow)

Gruppo D: Inghilterra-Scozia (21.00, Londra)*

Sabato 19 giugno

Gruppo F: Ungheria-Francia (15.00, Budapest)

Gruppo F: Portogallo-Germania (18.00, Monaco di Baviera)*

Gruppo E: Spagna-Polonia (21.00, Siviglia)*

Domenica 20 giugno

Gruppo A: Italia-Galles (18.00, Roma)*

Gruppo A: Svizzera-Turchia (18.00, Baku)

Lunedì 21 giugno

Gruppo C: Macedonia del Nord-Olanda (18.00, Amsterdam)

Gruppo C: Ucraina-Austria (18.00, Bucarest)

Gruppo B: Russia-Danimarca (21.00, Copenaghen)

Gruppo B: Finlandia-Belgio (21.00, San Pietroburgo)*

Martedì 22 giugno

Gruppo D: Repubblica Ceca-Inghilterra (21.00, Londra)*

Gruppo D: Croazia-Scozia (21.00, Glasgow)

Mercoledì 23 giugno

Gruppo E: Slovacchia-Spagna (18.00, Siviglia)

Gruppo E: Svezia-Polonia (18.00, San Pietroburgo)

Gruppo F: Germania-Ungheria (21.00, Monaco di Baviera)

Gruppo F: Portogallo-Francia (21.00, Budapest)*

Ottavi di finale

Sabato 26 giugno

1: 2A-2B (18.00, Amsterdam)

2: 1A-2C (21.00, Londra)

Domenica 27 giugno

3: 1 -3D/E/F (18.00, Budapest)

4: 1B-3A/D/E/F (21.00, Siviglia)

Lunedì 28 giugno

5: 2D-2E (18.00, Copenaghen)

6: 1F-3A/B/C (21.00, Bucarest)

Martedì 29 giugno

7: 1D-2F (18.00, Londra)

8: 1E-3A/B/C/D (21.00, Glasgow)

Quarti di finale

Venerdì 2 luglio

QF1: Vincente 6-Vincente 5 (18.00, San Pietroburgo)

QF2: Vincente 4-Vincente 2 (21.00, Monaco di Baviera)

Sabato 3 luglio

QF3: Vincente 3-Vincente 1 (18.00, Baku)

QF4: Vincente 8-Vincente 7 (21.00, Roma)

Semifinali

Martedì 6 luglio

SF1: Vincente QF2-Vincente QF1 (21.00, Londra)

Mercoledì 7 luglio

SF2: Vincente QF4-Vincente QF3 (21.00, Londra)

Finale

Domenica 11 luglio (21.00, Londra)

Euro2020, da Depay a Locatelli: il calciomercato si scalda

Arriviamo al mercato e ai tanti calciatori che potrebbero sfruttare la vetrina di Euro2020 per mettersi in mostra. Diversi ce ne sono anche nell’Italia: Manuel Locatelli è uno dei nomi caldi con la Juventus che lo corteggia ormai da più di un anno. L’azzurro fa parte della schiera di chi può cambiare squadra, mentre Depay lo farà sicuramente: il Barcellona gli ha offerto cinque milioni di euro l’anno, ma l’olandese fa gola anche alla Juventus che avrebbe pronto il rilancio per battere i blaugrana.

Ma la lista degli uomini mercati agli Europei è lungo: Giroud è seguitissimo dal Milan, Emerson Palmieri spera in un ritorno in Serie A, dove potrebbe rivedersi anche Alessandro Florenzi, tanto per restare in casa Italia. Poi c’è Calhanoglu, più vicino al rinnovo con il Milan, e Brekalo, per il quale la Fiorentina ha mosso passi concreti. Senza dimenticare Cristiano Ronaldo che dovrà decidere cosa fare del suo futuro: restare alla Juventus e provare una nuova avventura?

Euro2020, Sky e Rai: le partite in diretta tv

Tutte le partite di Euro2020 saranno trasmesse in diretta tv su Sky che seguirà live 51 partite di cui 24 in esclusiva. Le altre 27 gare saranno trasmesse in diretta anche dalla Rai: la tv di Stato garantirà la visione in chiaro di tutte le gare dell’Italia e tutti i quarti, semifinali e la finale, oltre a quattro partite degli ottavi di finali e sedici della fase a gironi.

*partite della fase a gironi trasmesse in diretta anche dalla Rai