La Fiorentina si muove per regalare a Gattuso i rinforzi ideali per il suo 4-3-3. Capitolo esterni: Pradè forte su Brekalo del Wolfsburg

Gattuso punterà sull’ormai fidato 4-3-3 anche alla Fiorentina. In attesa di una decisione su Ribery, il club di Commisso si sta muovendo alla ricerca dei rinforzi giusti per l’idea tattica del tecnico calabrese. Nel mirino alcuni esterni offensivi, pedine imprescindibili per il tridente d’attacco. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, risulta essere molto forte l’interesse per Josip Brekalo, con il Ds Pradè che ha già mosso dei passi concreti per il numero 7 in forza al Wolfsburg.

Il 22enne croato milita in Germania dal 2016 e di recente è stato accostato anche a Milan e Napoli. Quest’ultimo lo puntò già l’estate passata, quando sulla panchina c’era appunto Gennaro Gattuso. Di piede mancino, nell’ultima stagione Brekalo ha realizzato 7 gol e fornito 4 assist. Per alcune fonti tedesche il prezzo del suo cartellino si aggira sui 15 milioni.