Non si è defilato il Milan dalla corsa ad Olivier Giroud: nelle ultime ore i rossoneri avrebbero avuto nuovi contatti per l’attaccante

I rossoneri non mollano la presa su Olivier Giroud. Nonostante il rinnovo automatico con il Chelsea, secondo quanto riportato da ‘Sky’, il Milan avrebbe avuto nuovi contatti per arrivare all’attaccante francese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Sarebbe proprio l’ex Arsenal l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco di Stefano Pioli. I nuovi contatti avrebbero permesso anche di raggiungere un’intesa di massima per un contratto biennale: Maldini, però, è pronto ad affondare il colpo solamente a parametro zero. Le diligenze rossonere, quindi, dovranno lavorare per ottenere il via libera dai ‘Blues’.