Il Milan si muove sul calciomercato a caccia di colpi che possano essere funzionali a Stefano Pioli. Caldissimo l’asse con Londra: Maldini vuole il triplo colpo

Si accende il calciomercato del Milan. Dopo il ritorno in Champions League, i rossoneri preparano la nuova stagione, pronti a centrare colpi interessanti. Si accendono le ambizioni di Paolo Maldini, a caccia di profili funzionali e a condizioni favorevoli, che possano innalzare sensibilmente la qualità della rosa rossonera, che dovrà essere allestita per competere su tutti i fronti.

In questa fase del calciomercato, un asse particolarmente caldo è quello in atto tra il Milan e il Chelsea, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. In piedi, tra i due club, c’è il riscatto di Fikayo Tomori. Il difensore centrale è arrivato a condizioni ben precise dai Blues: 28 milioni di euro in tre anni. Il Milan sta tentando di strappare una formula più favorevole, ma fino a ora i tentativi sono risultati vani. L’intenzione è comunque trattenere il difensore. In piedi anche l’affare Olivier Giroud: se ne parla da diverse settimane e la pista resta viva. Vedremo se il Milan riuscirà a centrare un colpo che affiancherebbe un partner di assoluto livello a Zlatan Ibrahimovic. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Milan, spunta Ziyech per Pioli: sfida al Napoli

Il Milan lavora, però, anche per rinforzare la trequarti a disposizione di Stefano Pioli. Un nome che torna in auge per il mercato rossonero è quello di Hakim Ziyech, come riporta la Rosea. Il calciatore marocchino era arrivato in Blues per 40 milioni di euro e ha un ingaggio corrispondente a 5,6 milioni di euro: ora Tuchel sembra disposto a lasciarlo partire.

Il calciatore è nel mirino di Maldini, ma piace anche al Napoli, come vi avevamo già riportato negli scorsi giorni. Ha caratteristiche ideali per il progetto dei partenopei, ma il trequartista sembra avere le idee ben chiare: preferisce la soluzione rossonera. Bisognerà capire se il Chelsea entrerà nell’ordine di idee di cedere il calciatore in prestito: il colpo richiede ancora diverse settimane prima di decollare. Una pista, però, da tenere in grande considerazione per il prossimo futuro.