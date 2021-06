Calciomercato Milan, sfida al Napoli per il coreano!

Milan, Napoli e Fiorentina – stando alle ultime news provenienti dalla Spagna – sarebbero sulle tracce di Kang-in Lee del Valencia. Il calciatore della Corea del Sud in passato è stato accostato anche alla Juventus

Nonostante una stagione non proprio esaltante, non mancano le squadre interessate a Kang-in Lee. Il calciatore classe 2001 del Valencia ha disputato complessivamente – tra Coppa del Re e Liga – 27 partite, per un totale di 1431 minuti. Il calciatore, che ha giocato soprattutto da trequartista e seconda punta, ha messo a segno una sola rete e realizzato quattro assist.

Calciomercato Milan, anche la Fiorentina su Kang-in Lee

Come detto, le squadre interessate a Kang-in Lee non mancano: il contratto in scadenza nel 2022 lascia pensare che la prossima estate sarà quella dell’addio ai Pipistrelli. Su di lui – come riporta ‘SuperDeporte’ – c’è da registrare l’interessamento da parte del Milan, ma non solo. In Italia, il coreano, infatti, piace anche a Napoli e Fiorentina. Ma attenzione a Wolves e Atletico Madrid. In passato Kang-in Lee è stato accostato anche alla Juventus.