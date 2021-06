Calciomercato Milan, Calhanoglu-Al Duhail: nessun passo concreto

Dopo le voci delle scorse settimane sull’interesse dell’Al Duhail per Calhanoglu, in scadenza col Milan, ecco nuove indiscrezioni

Continua ad essere avvolto nel mistero il futuro di Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco è in scadenza di contratto col Milan il prossimo 30 giugno e le distanze tra le parti restano ampie. A questo, è verosimile che vada a finire come con Gigio Donnarumma, salutato dal direttore dell’area tecnica Paolo Maldini dopo aver ingaggiato Mike Maignan. Per l’eventuale sostituzione del numero 10, il nome caldo è quello di Rodrigo de Paul, ma la concorrenza dell’Atletico Madrid è forte, fortissima. A prescindere da questo, per il futuro dell’ex Bayer Leverkusen circolano, fondamentalmente, due possibilità: la Juventus, sempre attenta ai parametri zero, e il Qatar, con l’Al Duhail accostato nelle scorse settimane al calciatore, una situazione di cui vi abbiamo ampiamente parlato.

Calciomercato Milan, le ultime su Calhanoglu e il Qatar

Su quest’ultima situazione, concentriamo le nostre attenzioni: stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nessun passo concreto, ad oggi, è stato mosso dal club qatariota per accaparrarsi le prestazioni di Calhanoglu. Come già spiegato il mese scorso, il budget del club per gli ingaggi è stato fissato a quota 5 milioni di euro, mentre non è previsto un corrispettivo alla firma dell’accordo, un incentivo che sempre più spesso viene dato a chi si accorda a parametro zero col suo nuovo club. Dunque, allo stato attuale, Calhanoglu è ancora nel limbo e attende liete novelle, dall’Europa e non solo.