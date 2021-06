Intrigo di mercato intorno al nome di Rodrigo de Paul che piace praticamente ad ogni big del calcio italiano. Dall’estero c’è però forte l’Atletico Madrid

Tutti pazzi per Rodrigo de Paul che dopo uno straordinario campionato da leader tecnico dell’Udinese, sembra finalmente pronto al grande salto. Il centrocampista argentino, maturato sotto tutti i punti di vista nelle ultime annate, piace sia in Serie A che all’estero, con club come Milan, Juventus, Inter ed Atletico Madrid fortemente interessate al ragazzo. In Italia in particolare bianconeri e soprattutto rossoneri ci hanno fatto un pensierino, con Pioli che lo accoglierebbe volentieri per raccogliere l’eventuale eredità di Hakan Calhanoglu. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus e Milan, per de Paul in pole l’Atletico

Per qualità, ruolo e caratteristiche de Paul farebbe comodo ad ogni big del calcio italiano, e non solo, motivo per cui la guardia alta va tenuta in particolar modo per ciò che concerne l’Atletico Madrid. Secondo quanto sottolineato dal noto giornalista sudamericano, Martin Liberman, in questo momento proprio i ‘Colchoneros’ rappresenterebbero l’opzione numero uno per de Paul con Simeone che lo adora e il ragazzo che sarebbe attratto dalla proposta economica e sportiva.

A tal proposito il giornalista Pedro Almeida ha svelato anche le cifre dell’offerta: l‘Atletico Madrid è pronto a offrire uno stipendio di 3,5 milioni di euro e un contratto di 4 anni al centrocampista della nazionale albiceleste. Il club spagnolo aumenterà l’offerta all’Udinese a 30 milioni di euro, mentre la compagine nerazzurra continua a chiederne almeno 40. I contatti sarebbero avanzati.