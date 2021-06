Il Milan ha messo gli occhi su Olivier Giroud, che però pochi giorni fa ha rinnovato con il Chelsea: tuttavia non è ancora detta l’ultima parola

Il Milan è a caccia di rinforzi importanti in attacco. Il ritorno in Champions League ha proiettato i rossoneri in una dimensione necessariamente diversa anche in ottica calciomercato. Rinforzi servono un po’ in tutti i reparti, con l’avvicendamento Donnarumma-Maignan sostanzialmente già avvenuto. In difesa verrà riscattato Tomori, ma qualche puntello dovrà arrivare al centro come sugli esterni, e a centrocampo sarà addio con Meite. In avanti ha rinnovato sì Ibrahimovic e Leao verrà blindato, ma manca una punta vera da affiancare e alternare allo svedese. Gli occhi sembravano tutti puntati su Olivier Giroud del Chelsea, veterano in scadenza di contratto coi londinesi che non a caso aveva aperto pochi giorni fa al Milan.

Almeno lo era fino a venerdì, quando i Blues hanno ufficializzato la scelta di esercitare l’opzione di prolungamento fino al 2022. Sembrava tutto sfumato, ma in realtà la voglia di Giroud di andare via è rimasta più che intatta. Come riporta ‘L’Equipe’, infatti, il centravanti della nazionale francese ha dato mandato al suo agente di continuare a trattare con le varie pretendenti. L’intenzione è quella di giocare con continuità per guadagnarsi anche la convocazione per il Mondiale 2022. E con il minutaggio ridotto concesso da Tuchel al Chelsea questo non sarà possibile. Questo è il motivo per cui il Milan resta decisamente in corsa, anche se c’è il West Ham che continua a tenere d’occhio il bomber ex Arsenal e Montpellier. Ibrahimovic ha già dato il suo apprezzamento.